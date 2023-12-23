Общество

На здравоохранение в Псковской области в 2024 году направят на 400 млн рублей больше, чем в 2023-м

По направлению «Здравоохранение» объём запланированных средств в бюджете Псковской области – 2024 на 400 млн рублей выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, 765 млн рублей предусмотрено на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения и реализацию нацпроектов (приобретение оборудования, строительство ФАПов, капремонты помещений), 559 млн – на строительство и реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий (Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово), 200 млн – на оснащение реабилитационных отделений в Великих Луках и Пскове, 37 млн – на модернизацию постов медицинской помощи (Локня, Струги-Красные, Идрица, Пушкинские Горы, Красногородск), 32 млн – на создание корпуса морга при Псковской областной клинической больнице.

«Отдельно отмечу, что все меры поддержки медицинских кадров также остаются в силе. На эти цели запланировали 147 млн рублей. В том числе запланировано приобретение 13 квартир, из них 6 – для сотрудников районных и межрайонных больницах», - поделился информацией губернатор.

Он указал, что от фракций поступал вопрос об организации продажи лекарственных средств в ФАПах.

«Информирую: до конца этого года розничная торговля лекарствами будет осуществляться в 264 точках (это ФАПы и отделения общеврачебной практики). В настоящий момент продолжается лицензирование в Дедовичах, Пушкинских Горах, Идрице и Новом Изборске. По этим населённым пунктам было больше всего обращений – и этот вопрос мы закроем путём открытия новых аптечных пунктов», - добавил глава региона.