Общество

Телефонные номера оперативных и экстренных служб напомнили псковичам в преддверии новогодних праздников

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«Призываем граждан быть бдительными и сообщать о возможных угрозах безопасности», - добавили в правительстве региона.

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации, напоминает пресс-служба правительства региона.

В опросе приняло участие 162 человека

В опросе приняло участие 162 человека

Ничего не жду.

Надеюсь прожить 2024 год не хуже предыдущих.

Собираюсь найти себя, поменять сферу деятельности.

Планирую больше путешествовать.

Надеюсь укрепить свое финансовое положение.

Хотелось бы стабильности, возможности планировать жизнь.

Думаю, тенденция сохранится, нас ждут новые потрясения.

Жду мира, стабилизации международной обстановки.

Чего ждёте от 2024 года?

Телефонные номера оперативных и экстренных служб напомнили псковичам в преддверии новогодних праздников

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