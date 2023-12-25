Телефонные номера оперативных и экстренных служб напомнили псковичам в преддверии новогодних праздников

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации, напоминает пресс-служба правительства региона.
«Призываем граждан быть бдительными и сообщать о возможных угрозах безопасности», - добавили в правительстве региона.
Телефонные номера оперативных и экстренных служб
- единая служба спасения: 112;
- управление МВД России по Псковской области: дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-16-49, телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33;
- информационный центр УМВД России по Псковской области: (8112) 59-23-83;
- Главное управление МЧС России по Псковской области: дежурный: 8 (8112) 79-44-44;
- противопожарная служба: 01, 101, телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99;
- управление ФСБ России по Псковской области, дежурный: 8 (8112) 72-52-00, телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66;
- ГАУ «Лесной противопожарный центр» дежурный: 8 (8112) 62-48-28, 8 (8112) 62-49-20;
- Электросетевой комплекс и аварийные отключения ПАО «МРСК Северо-Запада»: 8-800-333-02-52.
Телефонные номера оперативных и экстренных служб по Пскову:
- управление МВД России по городу Пскову: дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-94-77;
- телефон доверия: 8 (8112) 59-22-76;
- дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00;
- дежурный отдела полиции № 2 (Запсковье): 8 (8112) 53-12-51;
- единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Пскова, дежурный: 055, 8 (8112) 29-01-15;
- Псковская станция скорой медицинской помощи, дежурный: 03, 103;
- аварийная газовая служба: дежурный: 04, 104;
- аварийная служба лифтов: дежурный: 8 (8112) 55-62-22, 58 (8112) 7-87-08.