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Общество

Телефонные номера оперативных и экстренных служб напомнили псковичам в преддверии новогодних праздников

27.12.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации, напоминает пресс-служба правительства региона.

«Призываем граждан быть бдительными и сообщать о возможных угрозах безопасности», - добавили в правительстве региона.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб

  • единая служба спасения: 112;
  • управление МВД России по Псковской области: дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-16-49, телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33;
  • информационный центр УМВД России по Псковской области: (8112) 59-23-83;
  • Главное управление МЧС России по Псковской области: дежурный: 8 (8112) 79-44-44;
  • противопожарная служба: 01, 101, телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99;
  • управление ФСБ России по Псковской области, дежурный: 8 (8112) 72-52-00, телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66;
  • ГАУ «Лесной противопожарный центр» дежурный: 8 (8112) 62-48-28, 8 (8112) 62-49-20;
  • Электросетевой комплекс и аварийные отключения ПАО «МРСК Северо-Запада»: 8-800-333-02-52.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб по Пскову:

  • управление МВД России по городу Пскову: дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-94-77;
  • телефон доверия: 8 (8112) 59-22-76;
  • дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00;
  • дежурный отдела полиции № 2 (Запсковье): 8 (8112) 53-12-51;
  • единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Пскова, дежурный: 055, 8 (8112) 29-01-15;
  • Псковская станция скорой медицинской помощи, дежурный: 03, 103;
  • аварийная газовая служба: дежурный: 04, 104;
  • аварийная служба лифтов: дежурный: 8 (8112) 55-62-22, 58 (8112) 7-87-08.
Теги: #телефон #новогодние каникулы #аварийные службы
Источник: Псковская Лента Новостей
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