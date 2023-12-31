Общество

Николай Королев: Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на работе

1 января для директора продюсерского центра «Королев продакшн», директора фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николая Королева – это время спокойствия и умиротворения, которое наступает после марафона предновогодних вечеров и корпоративов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на рабочем месте, поэтому у меня от новогодней ночи ожидание – отдых, окончание предновогоднего марафона, когда ты уже устаешь от общения с людьми, немного перебарщиваешь. Поэтому 1 января приносит мне спокойствие и умиротворённость, когда ты можешь никуда не спешить и остаться до вечера дома, наслаждаясь стареньким любимым кино, бокалом шампанского и салатом оливье. Для меня это чудо», - сказал Николай Королев.

Он отметил, что минувший год был насыщенным, удалось реализовать множество проектов, включая традиционный фестиваль «Мисс и Миссис Псков», который в этом году поставил рекорд по количеству звездных гостей – в Псков приехали порядка 70 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов России, а также более 20 музыкантов, исполнителей, артистов во главе с легендой русского диско, автором песен, экс-солисткой культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталией Гулькиной.

Николай Королев отметил, что в последние годы актуальным стало некогда заезженное пожелание «счастья, здоровья и мирного неба над головой». Также он пожелал псковичам гармонии между работой и домом и заметил, что, когда этот баланс соблюдается, общество становится счастливее, а улыбок на улицах появляется больше.