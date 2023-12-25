Общество

Псковичам напомнили о соблюдении правил безопасности в период новогодних праздников

С наступлением декабря начинается подготовка к новогодним праздникам. Приходит время интенсивного пользования электроприборами, гирляндами и пиротехническими изделиями. Но не стоит забывать, что пренебрежение мерами пожарной безопасности при использовании данных новогодних атрибутов грозит возникновением пожара, сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области

Во избежание трагедий следует не забывать о простых правилах безопасности, подчеркивают в ведомстве.

Рекомендации по использованию пиротехнических изделий:

1. Выбрать место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.

2. Внимательно осмотреть выбранное место. По соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей.

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3–4 раза.

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35–50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак и стать причиной пожара.

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.

7. Если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх — ракеты, бабочки и прочее.

В соответствии с указом губернатора Псковской области от 3 мая 2023 года № 82-УГ (в редакции от 10 ноября 2023 года) на территории населенных пунктов Псковской области с 3 июля 2023 года введен запрет на использование пиротехнических изделий за исключением:

1) бенгальских огней, хлопушек и иных пиротехнических изделий,

соответствующих 1 классу;

2) пиротехнических изделий, используемых при проведении уполномоченными в сфере национальной обороны и национальной безопасности органами и организациями мероприятий в указанной сфере.

Однако в период с 0:00 31 декабря 2023 года по 10:00 2 января 2024 года данный запрет будет снят.

Определены места, рекомендованные для безопасного использования пиротехнических изделий, в Пскове:

— сквер Пограничников;

— парк реки Милевки;

— набережная реки Великой в районе городского пляжа;

— Ольгинская набережная в районе кампуса ПГУ;

— сквер 60-летия Октября;

— сквер Ветеранов.

При эксплуатации электроприборами необходимо:

1. Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно нужго выключить его и отключить от сети. Исключение составляет холодильник.

2. Если прибор нагревательный — утюг, обогреватель, — нельзя убирать его, пока он полностью не остынет.

3. Перегревшийся прибор необходимо отключить, дать ему остыть и только тогда включать снова.

4. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электроприборе. Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар.

5. Не включайте в одну розетку много электрических приборов.

При украшении гирляндами рекомендуется:

1. Не используйте одновременно больше трёх гирлянд: от перегрева сетей может произойти короткое замыкание.

2. Если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте гирлянды включенными.

3. Используйте электрические гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности.

4. При обнаружении неисправностей (нагреве проводов, мигании лампочек и т. д.) обесточьте гирлянды.

5. Перед использованием гирлянды тщательно проверяйте электропроводку, особое внимание обращайте на изоляцию и соединение проводов.

6. При выборе гирлянд старайтесь отдать предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев и риск возгорания.

«Правила пожарной безопасности, связанные с новогодними праздниками, только на первый взгляд кажутся очень строгими. Следуя этим нехитрым советам, вы обезопасите свой дом от любых возможных неприятностей и подарите близким счастливый и веселый праздник», - добавили в ведомстве.