Дмитрий Шахов: Новый год на Руси - праздник семейный

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился впечатлениями об уходящем годе и рассказал о том, как собирается праздновать Новый год.
Фото: ПЛН
Уполномоченный по правам человека в Псковской области поделился тем, как будет отмечать Новый Год.
«Новый год на Руси - праздник семейный. И я, не нарушая традиций, буду праздновать Новый Год и Рождество дома, в широком кругу моей семьи, с внучками, с дочерями, с родителями супруги», - сообщил Дмитрий Шахов.
А о планах на будущий год псковский омбудсмен расскажет более концентрированно и определенно уже после праздников.
Дмитрий Шахов поздравил псковичей с наступающими праздниками, и пожелал крепкого здоровья, долголетия, хорошего праздника, наполненного радостью и, конечно, снега.