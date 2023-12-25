Общество

Дмитрий Шахов: Новый год на Руси - праздник семейный

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился впечатлениями об уходящем годе и рассказал о том, как собирается праздновать Новый год.

Фото: ПЛН

«Год действительно был непростой. Ситуация в мире совершенно точно сказывается на жителях Российский Федерации и на жителях Псковской области в частности. Многие семьи переживают за своих родственников, которые сегодня выполняют важную миссию по защите интересов государства при проведении специальной военной операции. Кроме того, важно отметить и непростую ситуацию в экономике, но введенные санкции во многом играют ей на руку. Экономическая составляющая неожиданно показывает зарубежью динамичное развитие, не высокое, но фактическое», - рассказал псковский омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области поделился тем, как будет отмечать Новый Год.

«Новый год на Руси - праздник семейный. И я, не нарушая традиций, буду праздновать Новый Год и Рождество дома, в широком кругу моей семьи, с внучками, с дочерями, с родителями супруги», - сообщил Дмитрий Шахов.

А о планах на будущий год псковский омбудсмен расскажет более концентрированно и определенно уже после праздников.

Дмитрий Шахов поздравил псковичей с наступающими праздниками, и пожелал крепкого здоровья, долголетия, хорошего праздника, наполненного радостью и, конечно, снега.