Общество

В преддверии Нового года псковичам напомнили о пожарной безопасности

В субботу, 30 декабря, сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в городе Пскове.

«В ходе мероприятия осуществлены беседы с гражданами о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и иных отопительных приборов, газового и электрооборудования, пиротехнической продукции и новогодней атрибутики, о правилах обращения с огнем и иными источниками повышенной пожарной опасности, о недопустимости оставления детей без присмотра и детской шалости с огнем», - сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Также проведена работа по информированию населения об эффективности и практической значимости мобильного приложения «МЧС России». Данное приложение было рекомендовано гражданам к установке.