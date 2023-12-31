Общество

Алексей Овсянников – коллективу УМВД: Пусть Новый год принесет вам удачу во всех начинаниях

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил коллектив регионального ведомства, ветеранов органов внутренних дел, их родных и близких с наступающим Новым 2024 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Алексей Овсянников. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Уходящий год был для всех нас непростым, но мы достойно преодолели трудности и добились значительных результатов в деле укрепления правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан. Хочу поблагодарить весь личный состав за добросовестную работу и верность долгу. Выражаю искреннюю признательность ветеранам, продолжающим беззаветно служить Отечеству, передавая свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодым защитникам правопорядка», - сказал он.

Особенно Алексей Овсянников отметил и поздравил тех, кто встретит новогоднюю ночь на службе, обеспечивая порядок и спокойный отдых граждан в праздничные дни.

«Пусть Новый год принесет вам удачу во всех начинаниях, уверенность в своих силах, сохранит мир и покой в каждой семье. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в профессиональной деятельности, добра и благополучия!» - добавил Алексей Овсянников.