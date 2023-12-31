Общество

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

«Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отступит, что нет такой силы, которая способна разобщить россиян и остановить развитие страны.

В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое обеспечение Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.

«Это самый надежный залог будущего России», — заключил он.

Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.