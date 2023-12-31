Борис Елкин: Новый год всегда приносит с собой новые надежды

С наступающим Новым годом поздравил жителей Пскова глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Видео: Telegram-канал Бориса Елкина
«Дорогие псковичи! Наступает новый 2024 год! Уходящий год был полон ярких событий. Наш город продолжает развиваться и процветать благодаря вашим усилиям и труду. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете для нашего города. Я благодарен нашим защитникам, которые и в эту минуту в зоне специальной военной операции отстаивают нашу свободу и благополучие каждого жителя!» - отметил он.
Отдельные слова благодарности Борис Елкин адресовал руководству области, правительству Российской Федерации и президенту Владимиру Путину.
«Национальные проекты, созданные по решению президента России, помогли значительно улучшить качество жизни людей, создали комфортные условия для работы и отдыха, а также стали толчком в развитии инфраструктуры и экономики города», - подчеркнул глава города.
«Новый год – удивительный и волшебный праздник. Он всегда приносит с собой новые надежды. Пусть так и будет! Оставим все трудности в уходящем году. Желаю, чтобы Новый год принес счастье, здоровье и благополучие, а в ваших домах царили тепло, уют и любовь. С наступающим 2024 годом!» - добавил Борис Елкин.