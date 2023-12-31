Общество

Утро 1 января: как Псков встречает 2024 год

Вот и наступил 2024 год. Салюты отгремели, игристое распито. По сложившейся традиции дома многих псковичей ждет бранч из оливье, сельди под шубой и других блюд новогоднего стола. Впрочем, «ленивое» утро ждет не всех, кто-то уже успел поработать, другие спешат посетить родственников, а кто-то принялся за активный отдых.

Как бы там ни было, в целом на улицах Пскова утром 1 января немноголюдно. На покрытых снегом автомобилях оставлены множественные «смски», коммунальщики оперативно приводят город в порядок после гуляний, а собачники, по обыкновению, вышли на прогулку со своими питомцами.

Подробнее о том, что происходит в Пскове утром 1 января 2024 года, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.