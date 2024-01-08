Общество

Население Псковской области за год сократилось более чем на девять тысяч человек

Население Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года было меньше чем на 1 января 2022 года на 9 113 человек. Об этом сообщается в статистическом сборнике «Псковский статистический ежегодник», который подготовил Псковстат.

На 1 января 2022 года население Псковской области составляло 596 899 человек, их них 423 217 человек жили в городской местности (70,9%), 173 682 - в сельской (29,1).

На 1 января 2023 года население сократилось до 587 786 человек, число горожан составляло 416 590 человек (70,9%), число сельских жителей - 171 196 (29,1). Доля мужчин составляла 45,3% (266 470 человек), доля женщин - 54,7% (321 316 человек).

Отмечается, что данные на 1 января 2022 года были пересчитаны с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.