Общество

Валерий Зайцев: Виден высокий уровень форума «Малая Родина — сила России»

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев отметил высокий уровень организации всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.

«Сегодня у нас есть возможность поприсутствовать на интересных мероприятиях, поучаствовать в дискуссиях, посетить экскурсии. Уже виден высокий уровень данного мероприятия. Много людей со всех регионов, всем уделено внимание. Боюсь, только не хватит времени. Хочется очень многое узнать, увидеть, во многом поучаствовать», – рассказал Валерий Зайцев в кулуарах форума.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.