Общество

Защитник блокадного Ленинграда встретился с первокурсниками в Пскове

Круглый стол прошел в библиотеке «БиблиоЛюб» в Пскове в рамках недели памяти «Непокоренный Ленинград», посвященной 80-летию полного снятия блокады города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, защитник блокадного Ленинграда, сын полка связи Геннадий Василюк, студенты первого курса Псковского политехнического колледжа, работники библиотеки и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области.

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его называют Ленинградским днем победы. 27 января 1944 года, спустя 872 дня, город был полностью освобожден от вражеской осады.

Геннадий Василюк рассказал студентам о событиях того времени и о людях, учувствовавших в ожесточенных боях.

Студенты узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки, о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью, в каких условиях учились. Как с первых дней войны дети старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, мыли полы, кормили раненых, давали им лекарства, помогали ослабевшим от голода ленинградцам выкупать хлеб по хлебным карточкам, помогали строить оборонительные укрепления, дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы.