Общество

Медицинский психолог трудоустроился в Псковский госпиталь для ветеранов войн

Медицинский психолог Сергей Найдин, который будет принимать участие в медицинской реабилитации, трудоустроился в Псковский госпиталь для ветеранов войн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: «#МедКадры Псковской области» / Telegram

Сергей Найдин в 2008 году окончил ПсковГУ по специальности «Психология», далее он проходил различные курсы повышения квалификации по медицинской реабилитации и клинической психологии. Специалист имеет 15 лет практики.

Сергей Найдин будет принимать активное участие в реабилитации пациентов госпиталя.