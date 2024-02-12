Общество

Свыше 300 псковских волонтеров сопроводят проект «Формирование комфортной городской среды»

Около 320 добровольцев в Псковской области изъявили желание войти в состав волонтерского корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Волонтеры будут рассказывать гражданам о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, помогать в голосовании за объекты благоустройства.

Набор в группу инициативных волонтеров продолжается. Добровольцами могут стать жители Псковской области, достигшие 14-летнего возраста. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе Добро.рф (голосование за благоустройство 2024). Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году пройдет в марте — апреле.

В прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды благоустроена 41 территория. Выбор в пользу этих территорий сделали жители Псковской области в 2023 году во время всероссийского онлайн-голосования. В этом году в порядок приведут 37 пространств.

Напомним, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. Планируется, что реализация всего комплекса мероприятий позволит к 2030 году улучшить качество городской среды в России в полтора раза.