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Общество

Первый педиатрический университет Минздрава России готов принять пострадавших в ДТП детей в Пушкиногорском районе

12.02.2024 19:06|ПсковКомментариев: 0

Пострадавших в ДТП в Пушкиногорском и Островском районах посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом глава профильного комитета сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

В Детскую областную клиническую больницу доставили на скорой помощи 8 детей, ещё один ребенок обратился самостоятельно.

«Трое подростков находятся в реанимации, двое уже прооперированы. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с Первым педиатрическим университетом Минздрава России, они готовы принять наших детей и оказать им необходимую помощь. Спасибо коллегам за быстрый отклик.  Пять детей с травмами средней тяжести остаются на стационарном лечении в больнице. Мальчика, обратившегося самостоятельно в областную больницу, забрали родители. Дети, которые не госпитализированы – обследованы специалистами и будут находиться под динамическим амбулаторным наблюдением», - написала она.

Помимо детей, пострадали и взрослые. 

«Водитель скорой помощи, которая ехала на вызов на ДТП к детям, находится в тяжелом состоянии в Псковской областной клинической больнице, фельдшер с ушибами уже находится дома. У взрослых, которые были в детском автобусе, удовлетворительное состояние. Им проведены все обследования, проведена первичная хирургическая обработка ран, переломов нет – ушибы. Все они отпущены на амбулаторное лечение. Мы с Верой Васильевной зашли в палаты, пообщались с пострадавшими и с врачами. Дали поручения связаться с родственниками и рассказать о ходе лечения. Врачи делают все возможное и прикладывают усилия, чтобы все оказались побыстрее дома, - уточнила Марина Гаращенко. 

Глава облздрава попросила всех участников дорожного движения быть соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо осторожными в неблагоприятные погодные условия.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пушкиногорском районе 12 февраля. 

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По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Кроме того, Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Ход расследования по уголовному делу и проведения процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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