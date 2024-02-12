Общество

Повестки в военкомат получили 8 мигрантов в Пскове с начала февраля

Повестки в военкомат вручили восьми мигрантам в Пскове с начала февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Фото здесь и далее: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

«В первых числах февраля 2024 года сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (Псков) проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан призывного возраста, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт», - рассказали в ведомстве.

В результате указанных мероприятий выявили 36 нарушений правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан призывного возраста, проживающих в Пскове. Восьми вручили соответствующие повестки, а двоих доставили в военные комиссариаты. Одновременно разъяснили об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.