Общество

Михаил Ведерников поблагодарил медиков отделения патологии новорожденных за заботу о здоровье малышей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский клинический перинатальный центр и поздравил специалистов отделения патологии новорожденных с 50-летием со дня основания службы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, глава региона в честь знаменательной даты отметил коллектив благодарственным письмом правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Каждый год в отделении вы спасаете порядка 700 деток. За 50 лет был разный уровень рождаемости, другие факторы действовали, но можно сказать, что за это время было спасено почти 40 тыс жизней — целый город. Конечно, это значимый вклад в демографию нашего региона», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что перинатальный центр в Псковской области возведен по поручению президента России и оснащен современным оборудованием, которое помогает псковским медикам успешно справляться даже с самыми сложными случаями.

«Самое главное, что вы дарите детишкам свою заботу и тепло. Мамы улыбаются, это очень важно. Желаю дальнейших профессиональных успехов», — подчеркнул глава региона. Он выразил готовность со стороны правительства региона, исполнительных органов области и руководства перинатального центра делать все, чтобы работать специалистам было комфортнее и легче.

Во время посещения перинатального центра Михаил Ведерников познакомился с организацией работы отделения. главу региона сопровождали председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук. Отделение рассчитано на 30 коек. Заведующая отделением Елена Егорова рассказала об оборудовании диагностического кабинета — аппаратах УЗИ, ЭКГ, кардиологического скрининга, рентгенологических исследований, исследований мозговой активности и зрения у недоношенных детей и детей с патологиями.

«Согласно медицинским протоколам, все оборудование передвижное — его можно использовать в кабинете и палатах. Мы находимся в тесном контакте с федеральными медучреждениями, в рамках телемедицины можем получать консультации. При помощи аппарата УЗИ, к примеру, можно выводить изображение в трансляцию в режиме реального времени. Это дает более информативную картину состояния ребенка», — рассказала Елена Егорова.

Палата интенсивной терапии оснащена реанимационными системами открытого и закрытого типа. Они применяются в зависимости от уровня развития ребенка. Оборудование позволяет вести непрерывный мониторинг состояния малыша, поддерживать необходимую температуру.

«Отделение относится ко второму этапу вынашивания, — отметила главврач перинатального центра Мария Грищук. — Удобно, что в настоящее время все этапы располагаются в одном месте, отсюда детей мы выписываем сразу под амбулаторное наблюдение. Это исключает риски, которые существовали ранее при транспортировке ребенка из одного учреждения в другое».

На базе отделения работает и Школа матери недоношенного ребенка. Специалисты рассказывают мамам об уходе за новорожденным, о том, какие виды помощи оказываются в отделении, о болезнях детей и правилах поведения в экстренных ситуациях.

Затем губернатор посетил палату, где находится мама Юлия Евсеева и ее малыши — София и Савелий. Двойня появилась на свет 21 января. Для жительницы Великих Лук это третий и четвертый ребенок. Елена Егорова рассказала, что малыши родились раньше времени, оба весили чуть более 1,6 кг. Сейчас дети активно набирают вес. Мама довольна условиями в современном медцентре.

Михаил Ведерников пожелал маме и детям здоровья, а также поручил руководству Комитета по здравоохранению и перинатального центра разработать брошюру, где каждая мама могла бы узнать обо всех действующих мерах поддержки материнства и детства, а также контактные номера, куда за мерами поддержки обратиться. «Пока мама находится в перинатальном центра, она сможет уже все звонки сделать, записаться и все узнать», — подчеркнул глава региона

Отделение, предназначенное для лечения новорожденных, появилось в Псковской городской детской больнице 14 февраля 1974 года. Ранее отделение работало на базе Детской областной клинической больницы, в 2019 году после постройки нового перинатального центра коллектив в полном составе перешел в новое учреждение.

В настоящее время в отделении работает 22 специалиста — врачи, медсестры и младший медперсонал. Все имеют высокий уровень профессиональной подготовки, применяют навыки работы с новейшими медицинскими технологиями, внедряют в практическую работу новые методы диагностики и лечения. Некоторые специалисты имеют стаж более 30 лет.