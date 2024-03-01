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Общество

Большой добрый папа Профсоюз

01.03.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

Открытый круглый стол профсоюзной молодежи состоялся в региональном штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 1 марта. Мероприятие организовали для профессиональной ориентации молодежи, а также ознакомления молодых людей с возможными путями самореализации. Подробнее о круглом столе - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

«Сейчас наблюдается острый кадровый дефицит профильных специалистов во многих отраслях. Наиболее всего - в медицине, производстве, образовании. Сориентировать вовремя молодежь, направить ее в нужное русло — одна из наших профсоюзных задач. Пора прекращать практику, когда люди получают высшее профильное образование, а потом понимают, что это совсем не их стезя и идут на работу совсем не связанную с полученным образованием», — обозначил актуальность мероприятия председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

На мероприятии собрались десятки молодых людей. Открывая круглый стол, главный специалист развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Владимир Алексеев заметил, что мероприятие должно пройти в формате диалога на равных и спикеры максимально открыты к вопросам со стороны молодежи.

Игорь Иванов начал свое выступление с напоминания о том, что сегодня, 1 марта, в России отмечают 24-ю годовщину подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая под командованием подполковника Марка Евтюхина вступила в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Память погибших бойцов почтили минутой молчания.

«Одно из направлений профсоюзной работы — патриотическое воспитание, работа с молодым поколением. Мы считаем, что необходимо чтить память героев, сохранять историческую память», - подчеркнул Игорь Иванов и добавил, что и сегодня Россия живет в непростое время, поскольку сотни бойцов находятся в зоне специальной военной операции.

В своем выступлении глава облсовпрофа объяснил присутствующим, что из себя представляет профсоюз и для чего он создан. Игорь Иванов заметил, что в Псковской области много общественных и политических объединений, тем не менее членство в профсоюзе, по его мнению, одно из самых осознанных, поскольку ежемесячно члены профсоюза подтверждают свое право членства, отчисляя взносы с заработной платы.

Федерация независимых профсоюзов России, продолжил он, объединяет свыше 20 млн человек по всей России, в организацию входят свыше 30 отраслевых профсоюзов. В Псковской области представлены 16 отраслевых объединений. Самый большой отраслевой профсоюз в регионе — профсоюз работников народного образования и науки. В целом профсоюз — самая крупная общественная организация в Псковской области.

Игорь Иванов отметил, что профсоюзы не только проводят различные мероприятия для своих членов, но и отстаивают интересы работающих псковичей в судах, борются за права трудящихся, взаимодействуют с работодателями, предлагают скидки на оздоровление и другие приятные бонусы. Он напомнил, что у профсоюзов есть свои вузы — Академия труда и социальных отношений в Москве и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Также профсоюзы проводят много внутреннего обучения, а при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе запустили проект — Форум работающей молодежи. В этом году он состоится уже в третий раз. Планируется, что форум будет международным, участие в нем собираются принять ребята из Белоруссии.

Еще одно направление деятельности профсоюзов — производственный туризм. «Наши члены профсоюза представляют порядка 600 хозяйствующих субъектов — это предприятия, организации. Мы договариваемся с работодателями, молодые люди могут посетить предприятия, ознакомиться с производством, задать интересующие вопросы, в том числе по заработной плате», - заметил Игорь Иванов и пояснил, что профсоюзы всегда борются за улучшение условий труда и повышение доходов работающих граждан.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей.

«Я считаю, это победа профсоюза, победа всех наших лидеров и всех наших членов в отдельности. Это вопрос социальной стабильности и защищенности, вопрос возможностей. От МРОТ считаются все остальные выплаты, надбавки, зарплаты тоже зависят от этих показателей. Конечно, нам хочется, чтобы МРОТ был еще выше. Но профсоюз на то и профсоюз, что всегда хочется больше, но мы будем работать», - подчеркнул Игорь Иванов.

Отдельно глава облсовпрофа проговорил возможности санаторно-курортного оздоровления, которые доступны членам профсоюза в Псковской области, а также перечислил основные экономические преимущества членов профсоюза.

Далее слово предоставили председателю Молодежного совета Псковского облсовпрофа Светлане Артемьевой. Она отметила, что профсоюз предоставляет молодежи множество возможностей, в том числе для профессионального роста, раскрытия лидерских качеств и новых знакомств. Например, 1 марта стартовал прием заявок на участие в треках «Призыв», «Амбассадоры» и «Навигаторы» всероссийской молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв-2024».

К участию приглашаются члены профсоюзов в возрасте до 35 лет. Желающих ждет квест, тестирование и конкурсный отбор. Выпускники трека получают право участвовать в треке «Академия» и получить дополнительное профессиональное образование в Академии труда и социальных отношений по программе «Менеджмент в социально-трудовой сфере», а 150 лучших выпускников трека получат право принять участие в федеральном форуме «Стратегический резерв 2024». 

«Главное — ваше желание, а возможность попасть на такие всероссийские мероприятия мы вам организуем», - заметила Светлана Артемьева.

Игорь Иванов добавил, что такие мероприятия — большое подспорье для личностного развития, и активная молодежь часто в будущем строит успешную карьеру.

«Возможности есть, надо не стесняться, надо о себе заявлять, надо себя проявлять. Мы будем вам поддерживать и радоваться, если наши люди потом добьются руководящих постов в органах управления. Мы — большая семья, и чем наша семья богаче и статуснее, тем лучше нам всем», - подчеркнул глава профобъединения.

Далее выступила председатель первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ Алена Козлова. Она отметила, что профсоюз — уникальная организация, поскольку заручиться его поддержкой можно уже с 14 лет, а после выхода на пенсию — остаться в объединении в статусе неработающего пенсионера.

«О профсоюзе мы вспоминаем, как правило, в сложных ситуациях. И это та организация, которая может взять вас под свое крыло практически на всю жизнь», - заметила Алена Козлова.

В заключение Владимир Алексеев решил поделиться с молодыми людьми собственными выводами и наблюдениями по части членства в профсоюзе.

«Я познакомился с профсоюзом в студенческие годы. Наверное, сегодня вам было понятно далеко не все из озвученного, но человек, который хочет, всегда найдет истину. И профсоюз — это организация для умных людей, которые видят возможности и готовы просить о помощи, ведь мы с вами живем не в пустыне. Если вы пока не знаете, что такое профсоюз, я дам вам ассоциацию. Профсоюз — это большой добрый папа, который всегда поможет и выручит, потому что вы все — его профсоюзные дети», - выступил Владимир Алексеев.

Спикеры дали молодым людям понять, что они могут найти себя в Псковской области во многих сферах, которые придутся «по душе», заручившись поддержкой профсоюза. Остается пожелать, чтобы это взаимодействие было долгим и плодотворным. 

Ксения Иванова

Теги: #профсоюзы #псков #облсовпроф #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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