Общество

Садоводство «Юбилейное» затопило под Псковом

Садовое некоммерческое товарищество «Юбилейное» в Псковском районе затопило из-за паводка. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анастасия Сахарова / «Жесть по-псковски»

«В СНТ "Юбилейное" чрезвычайная ситуация. С каждым днем река Великая топит садовые участки. В садоводстве 117 домов, из которых половина затоплена», - рассказала автор снимков.

Ранее сообщалось, что участок автодороги Шабаны-Крюково- Подмогилье (км 7+400 - км 7+600) размыло в Палкинском районе из-за превышения притока воды из русла реки Великой.