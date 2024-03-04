Общество

Подрыв льда проведут на реке Великой

Подрыв льда проведут на реке Великой сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«В связи с активным снеготаянием в период оттепели на территории Псковской области зафиксировано повышение уровней воды на водных объектах», - отметили в ведомстве.

В целях мониторинга паводковой обстановки в регионе Главное управление проводит работу с населением и органами местного самоуправления.

«Сегодня с 14.30 (МСК) вблизи города Пскова будут проводиться подрывные работы по ослаблению и дроблению ледовых полей реки Великой для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод», - уточнили в ведомстве и добавили, что ситуация находится на контроле.