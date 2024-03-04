Общество

Маршрут школьного автобуса изменили в Пыталовском округе из-за паводка

Школьный автобус в Пыталовском муниципальном округе ездит по измененному маршруту из-за паводка. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

«Руководители территорий, специалисты администрации округа ежедневно мониторят ситуацию с подтоплениями. Сегодня с утра был совершен очередной объезд сложных территорий. Критической ситуации нет», - подчеркнула Вера Кондратьева.

Муниципальная дорога на деревню Нивки затоплена, но не размыта. Как отметила Вера Кондратьева, это происходит каждый год из-за разлива реки. Связь с местными жителями налажена. При необходимости будет организован подвоз продуктов питания, медикаментов. На сегодняшний день просьб не поступило.

Переход через реку в деревне Боково пока еще не совсем проходим, вода стоит перед мостом. Как заметила глава округа, это не критично. Школьный автобус ездит по измененному маршруту.

Объездная Верхние Савинцы - Поярково была подтоплена во время дождей, сегодня – состояние проезжее.

По теротделу Утроинский имеются потопления низменных участков вдоль реки, характерные для весеннего паводка. Доступность к населенным пунктам не ограничена.

Пешеходный мост в деревне Пыталовские Хутора затоплен, что происходит ежегодно во время паводка. Люди не отрезаны, есть возможность попадания на левую сторону реки через мост на въезде в город.

По городу Пыталово критичных подтоплений также нет. Заявки жителей отрабатываются оперативно. В тоннеле вода ушла, проход свободный.

При необходимости, можно обратиться в территориальные отделы или ЕДДС округа по телефонам: