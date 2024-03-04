Общество

Сложная паводковая ситуация сложилась в трёх районах Псковской области

Сложная паводковая ситуация сложилась на сегодняшний день в Палкинском, Псковском и Порховском районах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Псковского района Натальи Федоровой

«В личные сообщения приходят десятки обращений по поводу подтопления участков. Этот вопрос стал главной темой рабочего совещания с участием начальника ГУ МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина. В Палкинском и Порховском районах ситуация практически стабилизировалась. Наиболее сложная обстановка в Псковском районе – у деревни Бабаево, СНТ "Ерусалимка" и ряде соседних товариществ, которые расположены на изгибе реки Великая. Подтопление вызвано затором на месте поворота русла», - отметил губернатор.

Сегодня со второй половине дня специалисты проводят подрывные работы на реке Великой, что позволит пропустить паводковые воды.

«Поручил вести постоянный мониторинг обстановки и особое внимание уделить жителям подтопленных территорий. Оперативные группы вместе с районными властями будут обходить население ежесуточно», - добавил Михаил Ведерников.