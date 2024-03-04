Общество

Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове обесточат из-за затопления набережной

Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове отключат от электричества 1 марта из-за затопления набережной. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В Псковском регионе начался паводок. В Пскове ситуация пока спокойная: вода в реке Великой поднялась до отметки 211 см. Это на 1,5 м меньше неблагоприятного уровня. И, тем не менее, все ответственные службы готовы обеспечить безопасный пропуск ледохода, паводковых и талых вод», - рассказал Борис Елкин.

«Горводоканалу» глава Пскова поручил оперативно реагировать на вызовы граждан, связанные с подтоплением территорий, а также следить за состоянием открытых водостоков и водопропускных труб.

Подрядчикам по содержанию дорог Борис Елкин поставил задачу очистить лотковую часть и дождеприемные колодцы. Управляющим организациям – следить за состоянием крышек люков и своевременно сообщать о подтоплениях, а комитету по делам ГО и ЧС – организовать мониторинг обстановки на водных объектах города и наладить взаимодействие с МЧС, УМВД и Гидрометцентром.

«К слову, сегодня отключаем от электричества инсталляцию «Россия начинается здесь», так как нижняя набережная в воде», - заключил Борис Елкин.