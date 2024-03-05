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Общество

ООО «Фавор» продолжит оспаривать требование снести рынок на Четырех углах

05.03.2024 15:39|ПсковКомментариев: 0

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области от 21 декабря об отказе признать незаконным постановление администрации города Пскова о демонтаже крытого рынка на Четырех углах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области. Собственник рынка намерен дальше обжаловать это решение. 

Фото из материалов дела

ООО «Фавор» будет обжаловать это решение, рассказал ПЛН директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

«Руководство "Фавора" будет и дальше обжаловать это решение, и ну по другим основаниям в ООО "Фавор" не оставляют надежд, что будут услышаны», - сказал Николай Рассадин.

Постановление о демонтаже крытого рынка администрация города Пскова издала 26 сентября.  Арбитражный суд Псковской области признал его законным. 

20 марта Арбитражный суд Псковской области в первой инстанции рассмотрит иск администрации города Пскова к ООО «Фавор» об обязании собственника произвести демонтаж крытого рынка и восстановить благоустройство территории. В случае неисполнения требований, администрация просит взыскать с ООО «Фавор» расходы за демонтаж и восстановление благоустройства территории. 

Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Решение поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд. 

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В обосновании сказано, что земля изначально выдавалась под рынок, а не под капитальное строительство. Суд постановил, что постройка первоначально была размещена в качестве временной, а признаки ее капитальности — вспомогательны. Поэтому объект потерял статус недвижимости, а «Фавор» утратил право называться его собственником.

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Росреестр отменил регистрацию договора аренды ООО «Фавор» с ООО «Империал» на основании решения арбитражного суда. 

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Теги: #псков #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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