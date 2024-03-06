Наталья Горбачева: Все наблюдатели настроены очень решительно

О настрое общественных наблюдателей рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе Форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы все в курсе, что с 2018 года Общественная палата приняла решение организовать наблюдение на всех выборах. Наша область не стала исключением. Принимаем участие, готовим общественных наблюдателей, чтобы они осуществляли наблюдение на всех участках. Эти выборы особенные – выборы президента РФ. Вначале было волнение, но во время подготовки увидели, что вы все настроены решительно, чтобы дать отпор всем инсинуациям», – сказала она.