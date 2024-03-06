Наталья Горбачева: Все наблюдатели настроены очень решительно

О настрое общественных наблюдателей рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе Форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Наталья Горбачева напомнила, что на выборах президента будет работать штаб наблюдателей и центр видеонаблюдения в Псковском областном совете профсоюзов.
«Общественная палата Псковской области и штаб открыты для рассмотрения всех вопросов», – заключила спикер.
Напомним, Форум наблюдателей впервые проходит в Пскове.