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Общество

Наталья Горбачева: Все наблюдатели настроены очень решительно

06.03.2024 11:45|ПсковКомментариев: 0

О настрое общественных наблюдателей рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе Форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы все в курсе, что с 2018 года Общественная палата приняла решение организовать наблюдение на всех выборах. Наша область не стала исключением. Принимаем участие, готовим общественных наблюдателей, чтобы они осуществляли наблюдение на всех участках. Эти выборы особенные – выборы президента РФ. Вначале было волнение, но во время подготовки увидели, что вы все настроены решительно, чтобы дать отпор всем инсинуациям», – сказала она.

Наталья Горбачева напомнила, что на выборах президента будет работать штаб наблюдателей и центр видеонаблюдения в Псковском областном совете профсоюзов.

«Общественная палата Псковской области и штаб открыты для рассмотрения всех вопросов», – заключила спикер.

Напомним, Форум наблюдателей впервые проходит в Пскове.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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