Политика

Более 1200 наблюдателей обучили в Псковской области

В Псковской области обучили 1201 наблюдателя. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба пo наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков в ходе форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Легитимность избирательного процесса – тема сложная, но важная. Президент озвучил, что самым главным результатом любых выборов в России является легитимность, именно она лежит в основе политической стабильности страны. Перечислю основные слагаемые легитимности: представление интересов граждан, доверие к организации выборов избирательной системой (Псковская область вошла в топ-5 по стране), а также доверие к результату, как соответствующим ожиданиям», – выступил он.

Илья Стрелков назвал и индикаторы легитимности: прозрачное и честное проведение выборов, равные возможности для агитации, доступ участников процесса к СМИ. Он отметил, что в Псковской области избирательная комиссия максимально открыта для избирателей.

«Штаб общественного наблюдения провёл 26 семинаров в каждом районе, у нас есть 1201 обученный наблюдатель, подписаны соглашения с политическим партиям в наблюдении за выборами», – заключил он, пожелав удачи наблюдателям в трехдневном голосовании.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятие в регионе проходит впервые.