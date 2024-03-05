Более 1200 наблюдателей обучили в Псковской области

В Псковской области обучили 1201 наблюдателя. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба пo наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков в ходе форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Илья Стрелков назвал и индикаторы легитимности: прозрачное и честное проведение выборов, равные возможности для агитации, доступ участников процесса к СМИ. Он отметил, что в Псковской области избирательная комиссия максимально открыта для избирателей.
«Штаб общественного наблюдения провёл 26 семинаров в каждом районе, у нас есть 1201 обученный наблюдатель, подписаны соглашения с политическим партиям в наблюдении за выборами», – заключил он, пожелав удачи наблюдателям в трехдневном голосовании.
Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятие в регионе проходит впервые.