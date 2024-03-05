Политика

Форум наблюдателей Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Форум наблюдателей Псковской области впервые прошел в региональном центре 6 марта. На форуме обсудили инфраструктуру общественного наблюдения, вред анонимных Telegram-каналов в преддверии выборов, наблюдение на дистанционном электронном голосовании и легитимность избирательного процесса. В качестве спикеров выступили как региональные, так и федеральные эксперты.

В рамках форума состоялись презентации участка для голосования вблизи приграничных территорий и модельного избирательного участка. Как прошел первый форум наблюдателей Псковской области - в фоторепортаже Александра Елисеева.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.