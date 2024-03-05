Политика

ПЛН-ТВ: Презентация модельного избирательного участка в рамках форума наблюдателей в Пскове

Презентация модельного избирательного участка в рамках Форума наблюдателей состоялась в Городском культурном центре в Пскове 6 марта. Презентацию для представителей политических партий, наблюдателей и общественников провел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Что ждет избирателей на участках - в сюжете ПЛН-ТВ.

На форуме обсудили инфраструктуру общественного наблюдения, вред анонимных Telegram-каналов в преддверии выборов, наблюдение на дистанционном электронном голосовании и легитимность избирательного процесса. В качестве спикеров выступили как региональные, так и федеральные эксперты. Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.