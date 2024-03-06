Виталий Рахманов о форуме наблюдателей: Такие площадки полезны с точки зрения практики

Форум наблюдателей Псковской области полезен с точки зрения практики. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Виталий Рахманов в ходе форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятие проводится в регионе впервые.