Общество

Виталий Рахманов о форуме наблюдателей: Такие площадки полезны с точки зрения практики

Форум наблюдателей Псковской области полезен с точки зрения практики. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Виталий Рахманов в ходе форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такие площадки полезны с точки зрения практики. Надеюсь, что сегодня многие из вас, кто сомневался в ДЭГ, для себя откроют все тайны и секреты, ответят на все вопросы, уйдут с полным пониманием того, как проходят все процессы, и насколько это важно - участвовать в таких мероприятиях», – выступил он.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятие проводится в регионе впервые.