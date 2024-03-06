Александр Малькевич о форуме наблюдателей в Пскове: Это пример и образец для многих 

Форум наблюдателей Псковской области - это пример и образец таких мероприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ пo общественному контролю за выборами Александр Малькевич в ходе Форума наблюдателей в Пскове 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Малькевич подчеркнул, что задача наблюдателей - запечатлеть историческую правду, а не вылавливать нарушения. «В этом система отлажена и работает. Здесь псковский регион при поддержке властей смог эту угрозу ликвидировать. Доверие к избирательной системе в прошлом году в Псковской области составило 60%. Это достойная цифра. В разы вырос показатель, значит, вы все делаете правильно», - добавил он.
Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.