Общество

Александр Малькевич о форуме наблюдателей в Пскове: Это пример и образец для многих

Форум наблюдателей Псковской области - это пример и образец таких мероприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ пo общественному контролю за выборами Александр Малькевич в ходе Форума наблюдателей в Пскове 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такой форум впервые проводится в Псковской области. Это крутая инициатива, потому что настолько масштабный форум наблюдателей - редкость. Вы показываете, как правильно подобные мероприятия проводить. В Псковской области ежегодно проводятся занятия, многое делается для открытости избирательного процесса. По оценке Общественной палаты, псковский облизбирком входит в топ-5 ярко себя проявляющих с точки зрения информационной работы. Сегодняшнее мероприятие пример и образец для многих», – заключил он.

Александр Малькевич подчеркнул, что задача наблюдателей - запечатлеть историческую правду, а не вылавливать нарушения. «В этом система отлажена и работает. Здесь псковский регион при поддержке властей смог эту угрозу ликвидировать. Доверие к избирательной системе в прошлом году в Псковской области составило 60%. Это достойная цифра. В разы вырос показатель, значит, вы все делаете правильно», - добавил он.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.