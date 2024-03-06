Общество

Член Общественной палаты РФ о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать значимые вопросы

В преддверии выборов президента Российской Федерации ведется активная работа по сопровождению деятельности наблюдателей. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова в ходе Форума наблюдателей в Пскове 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Активно идет работа по сопровождению деятельности наблюдателей. Много и упорно проводили работу по обучению актива, удалось обучить свыше 200 тысяч наблюдателей. Это важно, потому что гражданское общество максимально включено в диалог и организацию контроля процесса. Важно, что такие площадки позволяют обсуждать значимые вопросы», – сказала она.

Алена Булгакова подготовила стандарт наблюдения в территориальных избирательных комиссиях.

«Первые в мире реализуем проект – общественное наблюдение за выборами. В России – целый институт и сообщество, мы поступательно шли к этому процессу. Одна из тенденции от кампании к кампании - профессионализация наблюдательного сообщества», – заключила она, отметив активное участие общественных организаций.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятие в регионе проводится впервые.