Общество

Александр Братчиков: Граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ

Сделать осознанный выбор, основанный на доверии за будущее России, призвал жителей региона вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков на избирательном участке в школе №12 города Пскова, где парламентарий проголосовал на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я считаю, что принять участие в выборах главы государства – это обязанность каждого жителя страны, потому что сейчас определяется наше будущее на ближайшие шесть лет», - отметил вице-спикер.

По словам Александра Братчикова, в такое непростое для нашей страны время граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ.

«Каждый должен осознанно, подчеркну - именно осознанно, выбрать того кандидата, кому он доверяет свою жизнь, судьбу своей Родины и своих детей», - призвал граждан Александр Братчиков.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.