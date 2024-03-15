Александр Братчиков: Граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ

Сделать осознанный выбор, основанный на доверии за будущее России, призвал жителей региона вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков на избирательном участке в школе №12 города Пскова, где парламентарий проголосовал на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
По словам Александра Братчикова, в такое непростое для нашей страны время граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ.
«Каждый должен осознанно, подчеркну - именно осознанно, выбрать того кандидата, кому он доверяет свою жизнь, судьбу своей Родины и своих детей», - призвал граждан Александр Братчиков.
Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.