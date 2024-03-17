Ансамбль «Сказ» и Барсик встречают избирателей в Пскове. ФОТО

Заслуженный коллектив народного творчества России — ансамбль «Сказ» имени Румянцева и маскот Барсик встречают избирателей на площадке Псковского педагогического комплекса 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Избирателей порадовали концертной программой и возможностью сфотографироваться вместе с Барсиком.
Напомним, сегодня начался заключительный день трехдневного голосования на выборах президента России. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос можно до 20.00.
Видео: Избирательная комиссия Псковской области