Начался заключительный день голосования на выборах президента России

Заключительный день трехдневного голосования на выборах президента России начался сегодня, 17 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос можно до 20.00.
Голосование в Стругах Красных. Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:
Явка по итогам второго дня (16 марта в 20:00) голосования:
Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.
По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.
Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:
Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.