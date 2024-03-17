Политика

Начался заключительный день голосования на выборах президента России

Заключительный день трехдневного голосования на выборах президента России начался сегодня, 17 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос можно до 20.00.

Голосование в Стругах Красных. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:

глава ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков,

депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов,

самовыдвиженец Владимир Путин.

Явка по итогам второго дня (16 марта в 20:00) голосования:

проголосовало 250 236 человек — 50,14% с учётом ДЭГ;

на избирательных участках — 182 786 человек из 421 052 избирателей (43,41%);

с использованием ДЭГ проголосовало 67 450 человек — 86,48%.

Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.

По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.

Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:

МАПП «Шумилкино», ПП «Крупп» и МАПП «Куничина гора» в Печорском муниципальном округе,

МАПП «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе,

МАПП «Бурачки» в Себежском районе.

Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.