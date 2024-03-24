Общество

Стаю белых журавлей разместили на входе Ресурсного центра добровольчества в Пскове

Сотрудники и волонтеры Ресурсного центра добровольчества в Пскове разместили на входе в штаб стаю белых журавлей в память о погибших и пострадавших в террористическом акте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

24 марта в России объявлен днём общенационального траура по жертвам теракта в Москве.

Смотрите также Общенациональный траур объявили в России 24 марта после теракта в «Крокусе»

Напомним, стрельба в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее в здании вспыхнул пожар, по словам очевидцев, неизвестные подожгли зал. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тыс. кв. м, сейчас оно локализовано.

Генпрокуратура РФ сообщила, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143.