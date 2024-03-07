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Общенациональный траур объявили в России 24 марта после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам, в связи с терактом в «Крокусе», объявил 24 марта общенациональным днем траура.

«Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура», - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в «Крокус сити холле» в Московской области.

Напомним, стрельба в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее в здании вспыхнул пожар, по словам очевидцев, неизвестные подожгли зал. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тыс. кв. м, сейчас оно локализовано.

Генпрокуратура РФ сообщила, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143.