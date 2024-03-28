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Общество

Антон Минаков: Смертная казнь – слишком легкое наказание для террористов 

28.03.2024 11:32|ПсковКомментариев: 0

Смертная казнь – слишком легкое наказание для террористов, поэтому отменять мораторий не стоит. Такое мнение выразил депутат Антон Минаков на очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Обсуждается идея возвращения смертной казни за терроризм. Я как депутат поддерживаю, но как гражданин не могу поддержать, потому что считаю, что смерть – слишком легкое наказание для этих нелюдей. Они должны до конца дней мучиться в тюрьме и молить о смерти», - сказал Антон Минаков. 

Он напомнил, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «То, что произошло, не поддается человеческому пониманию, терроризм не имеет человеческого лица и нелюди, кто позволяет в упор расстреливать людей, детей – не должны иметь оправдания», - подчеркнул депутат.

Напомним, в ходе теракта погибли 143 человека.

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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