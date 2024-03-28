Антон Минаков: Смертная казнь – слишком легкое наказание для террористов 

Смертная казнь – слишком легкое наказание для террористов, поэтому отменять мораторий не стоит. Такое мнение выразил депутат Антон Минаков на очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «То, что произошло, не поддается человеческому пониманию, терроризм не имеет человеческого лица и нелюди, кто позволяет в упор расстреливать людей, детей – не должны иметь оправдания», - подчеркнул депутат.
Напомним, в ходе теракта погибли 143 человека.