Общество

Псковская городская больница вошла в структуру областной

Псковская городская клиническая больница вошла в структуру Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

2 апреля председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко представила коллективу уже им знакомого главного врача областной больницы Евгения Панферова. В процессе объединения Евгений Панферов успел познакомиться с работой всех отделений.

На встрече присутствовали заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

«Далее сделали обход по ревматологическому отделению. В своей структуре Псковская городская больница имела несколько отделений, которых не было в областной. Например, ревматологическое, отделение пульмонологии. Теперь они, как и другие отделения, вошли в состав филиала "Псковский" Псковской областной клинической больницы. Стоит отметить, что и до объединения в них лечились пациенты не только Пскова, но и области. Поэтому это логичный шаг для грамотной маршрутизации пациентов», - отметили в комитете.

«Для псковичей и медицинского персонала никаких существенных изменений, сокращений, закрытый отделений не будет. Наоборот, объединение направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи, обновление материально-технической базы, ликвидацию кредиторской задолженности. Псковская областная больница будет передавать свой успешный практический опыт своим новым коллегам», - подчеркнула председатель комитета Марина Гаращенко.

Реорганизация Псковской областной клинической больницы официально завершена.

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Напомним, с 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.