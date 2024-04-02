Общество

Барсики украсили обновленный стенд Псковской области на выставке «Россия»

Экспозиция стенда Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» обновлена. Теперь гостей ожидают пять декоративных скульптурных барсиков и «Чемодан впечатлений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Оригиналы барсиков располагаются в центре Пскова. Путешествуя по разным локациям областного центра в их поисках турист участвует в своеобразном квесте, знакомится с городом и его главными достопримечательностями. Один из региональных туроператоров дал каждому барсику свое имя.

В большой витрине разместилась экспозиция «Чемодан впечатлений». Она показывает разнообразие сувениров и эмоций, которые можно найти у путешественника в багаже по возвращению из Пскова. Это фирменная псковская гастрономия, сувениры из кожи страуса и крем на основе его жира, тарелка бургундских улиток, открытки, уникальные магниты, игрушки ручной работы и многое другое.

Стенд Псковской области рассказывает посетителям об уникальном культурном и историческом значении региона, знакомит с его достопримечательностями и передовыми современными проектами, реализованными в самых различных отраслях.

Напомним, ежедневно на псковском стенде Международной выставки-форума «Россия» проводятся разнообразные интерактивные мероприятия для посетителей. Свои достижения и успехи на площадке продемонстрировали представители различных сфер жизнедеятельности региона.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации.