Общество

Писатель Виктор Лунин станет гостем книжного форума «Русский Запад» в Пскове

Писатель Виктор Лунин станет гостем книжного форума «Русский Запад» в Пскове. Презентация его мемуаров «Кисельные берега: воспоминания в рассказах» состоится 16 апреля в 14:00 в Голубом зале библиотеки имени Курбатова. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по культуре Псковской области

«На встрече с псковичами я расскажу о себе, своем творчестве и взглядах на жизнь и представлю новую книгу. Жанр воспоминаний выбрал потому, что пришло время подвести некоторые итоги. Захотелось, чтобы запоминающиеся вещи, которых было немало в жизни, остались не только в моей памяти. Название книги – "Кисельные берега" – автобиографично. В Москве, недалеко от Центра, есть Кисельный переулок: там прошло мое детство. Кисельные берега – это сказочные берега, близко к раю, или с краю этого рая», - рассказал Виктор Лунин.

В Пскове писатель был 16 лет назад и с терпением ждет встречи с городом, который, увидев раз, невозможно забыть.