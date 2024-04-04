Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад»

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» закроется в Пскове сегодня, 18 апреля. Мероприятия четвертого дня форума проведут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.
Продолжает свою работу книжная выставка-ярмарка. Новинки представили около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Кроме того, в заключительный день форума запланированы следующие мероприятия:
Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. В этом году он посвящен 80-летию образования Псковской области. Форум называют одним из значимых культурных событий Псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.
В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, награждение победителей конкурс «Псковская книга – 2023», творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.
Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.