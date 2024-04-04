Культура

Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад»

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» закроется в Пскове сегодня, 18 апреля. Мероприятия четвертого дня форума проведут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Продолжает свою работу книжная выставка-ярмарка. Новинки представили около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Кроме того, в заключительный день форума запланированы следующие мероприятия:

Презентация книги «Путешествие по миру медицины». Книгу представляет автор – Игорь Кветной, советский и российский учёный-медик, специалист в области молекулярной медицины и нейроиммуноэндокринологии (13.00, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, голубой зал, 3 этаж).

Десятилетие науки и технологий. Презентация проекта «ПерельМания и ПерельМагия. Умные книжки об умных игрушках» (Москва). Проект представляет Светлана Тишина, руководитель проекта (14.00, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, смарт-зал, 1 этаж).

Закрытие XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» (15.00, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж).

Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. В этом году он посвящен 80-летию образования Псковской области. Форум называют одним из значимых культурных событий Псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.

В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, награждение победителей конкурс «Псковская книга – 2023», творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.