Культура

Около 600 человек посетили псковский книжный форум «Русский Запад»

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» завершил работу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Фото: Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова

20 мероприятий, в том числе и 4 для детей, около 600 посетителей, 30 издательств, телемост с Донецком, вручение медали «За верность присяге» - пока это только предварительные итоги.

Специалисты муниципальных и школьных библиотек области приняли участие в Дне комплектатора, на котором были представлены издательские проекты и программы и состоялся разговор о тенденциях художественной литературы 2024 года.

Одним из ключевых мероприятий форума стала встреча-дискуссия «Открытая книга или Библиотека на стыке миров» и презентационная сессия проектов к 80-летию снятия блокады Ленинграда, организованные совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино – многолетним партнёром библиотеки.

Были вручены награды лауреатам XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023». В этом году на конкурс было подано 30 заявок от издающих организаций, индивидуальных авторов.

Прошла I Межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI век».

На презентации книги писателя Ивана Соловьева «Отец Владимир» состоялся телемост с Донецкой республиканской библиотекой, военнослужащим срочной службы Псковской области были вручены медали «За верность присяге».

Кандидат филологических наук, искусствовед и поэт Михаил Кукин прочитал лекцию «Художник, говорящий притчами» о Питере Брейгеле старшем.

Прошли встречи с писателями и поэтами Виктором Луниным, Валерией Гречиной, Юрием Кузнецовым, Алексеем Ахматовым.

Информационным партнером мероприятия выступила Псковская Лента Новостей.