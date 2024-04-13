Общество

Продолжается подготовка к ярмарке «Виноград» в Пскове

Продолжается подготовка к познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове, об этом рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Готовится положение о торговле, положение о проведении самого праздника. Согласование готовится. Все в процессе. Все организационные вопросы решаются», - пояснила Татьяна Мартынова.

Напомним, что в 2024 году ярмарку организуют с 21 по 30 июня, а не с 14 по 23 июня, как планировалось ранее.