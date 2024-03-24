Общество

Даты проведения ярмарки «Виноград» изменились в Пскове

Даты проведения познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» изменились в Пскове. В 2024 году ярмарку организуют с 21 по 30 июня, а не с 14 по 23 июня, как планировалось ранее. Соответствующая информация следует из событийного календаря на Туристическом портале Псковской области.

«"Виноград" будет, буквально вчера стало известно, что он будет проводиться с 21 по 30 июня. Съехали даты, а так все в порядке. Организаторы те же, что и в прошлом году», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Напомним, на ярмарке можно будет продегустировать российские напитки, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Будут представлены более 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. Ярмарка вновь состоится в Финском парке.