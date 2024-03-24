Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
автомир Geely Okavango
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
розыгрыш билетов в кино
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Общество 24.03.2024 19:460 Жители Псковской области продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам памяти о жертвах теракта в «Крокусе» 26.03.2024 10:120 Даты проведения ярмарки «Виноград» изменились в Пскове 26.03.2024 10:000 Билеты на предпоказ фильма по автобиографическому бестселлеру разыгрывает в Пскове радио ENERGY 26.03.2024 08:200 Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию 26.03.2024 08:010 За двое суток пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 млн рублей 26.03.2024 07:200 Срок заключения трудовых договоров с мигрантами могут ограничить двумя годами
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 19.03.2024 09:213 Умер Витаутас Таранда 22.03.2024 15:1712 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 19.03.2024 10:434 Названа причина, из-за которой самолет из Москвы не смог сесть в псковском аэропорту 19.03.2024 12:510 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Даты проведения ярмарки «Виноград» изменились в Пскове

26.03.2024 10:12|ПсковКомментариев: 0

Даты проведения познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» изменились в Пскове. В 2024 году ярмарку организуют с 21 по 30 июня, а не с 14 по 23 июня, как планировалось ранее. Соответствующая информация следует из событийного календаря на Туристическом портале Псковской области.

«"Виноград" будет, буквально вчера стало известно, что он будет проводиться с 21 по 30 июня. Съехали даты, а так все в порядке. Организаторы те же, что и в прошлом году», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Напомним, на ярмарке можно будет продегустировать российские напитки, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Будут представлены более 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. Ярмарка вновь состоится в Финском парке.

Теги: #ярмарка #виноград
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 68 человек
26.03.2024, 10:210 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался 26.03.2024, 10:200 Производство яиц падает в России 26.03.2024, 10:120 Даты проведения ярмарки «Виноград» изменились в Пскове 26.03.2024, 10:080 Депутаты 3-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями «ПЛН FM»
26.03.2024, 10:000 Билеты на предпоказ фильма по автобиографическому бестселлеру разыгрывает в Пскове радио ENERGY 26.03.2024, 09:530 Автомобиль въехал в дерево на улице Бастионной в Пскове 26.03.2024, 09:370 Голограмму пушкинского бюста, выполненного современником поэта, впервые экспонируют в «Михайловском» 26.03.2024, 09:161 У кого в Псковской области зарплаты выросли сильнее всего, рассказали эксперты
26.03.2024, 09:000 Новостройки в России за первый квартал подорожали на 4% 26.03.2024, 08:401 Майнинг могут признать отраслью промышленности 26.03.2024, 08:351 Специалисты МЧС потушили пожар на территории свиноводческого комплекса в Псковской области 26.03.2024, 08:200 Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию
26.03.2024, 08:010 За двое суток пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 млн рублей 26.03.2024, 08:010 Свиноводческий комплекс горит в Псковской области 26.03.2024, 07:401 Исследование показало рост трат россиян на подержанные авто в феврале 26.03.2024, 07:200 Срок заключения трудовых договоров с мигрантами могут ограничить двумя годами
26.03.2024, 07:000 В Госдуме не видят необходимости повышать возраст молодежи 25.03.2024, 22:000 «Неделя детской и юношеской книги» в Пскове началась с подарков 25.03.2024, 21:502 40 человек погибли от огнестрельных ран в «Крокус Сити Холле» 25.03.2024, 21:400 Нетрезвых водителей выявили в Псковской области
25.03.2024, 21:260 Теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов — Путин 25.03.2024, 21:200 Кабмин поддержал проект, который продлевает для водителей срок обжалования штрафов 25.03.2024, 21:000 Продолжается розыск псковича в черной куртке Nike 25.03.2024, 20:200 Псковские школьники принимают участие в международном форуме «Шаг в будущее»
25.03.2024, 20:002 Систему питания для улучшения работы мозга назвала диетолог 25.03.2024, 19:480 Общественную территорию между школой и церковью благоустраивают в Новосокольниках 25.03.2024, 19:400 Скорость движения на двух участках трассы Р-23 ограничат 26 марта 25.03.2024, 19:380 Последствия пожара после теракта ликвидировали в «Крокус Сити Холле»
25.03.2024, 19:201 Более ста псковичей прошли бесплатное флюорографическое обследование 25.03.2024, 19:200 Защиту прав человека в местах принудительного содержания обсудили в Пскове 25.03.2024, 19:150 Две новые многофункциональные детские площадки появятся в Пскове 25.03.2024, 19:101 План проведения встречи воздухоплавателей скорректировали в Великих Луках
25.03.2024, 19:060 Фрагменты фрески со сценами Апокалипсиса передали Снетогорскому монастырю 25.03.2024, 19:000 Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ 25.03.2024, 18:570 Житель Порхова трижды ударил знакомого ножом и ответил в суде 25.03.2024, 18:451 Невельская пенсионерка подозревается в незаконной регистрации россиянина
25.03.2024, 18:400 Весенняя смена «Школа педагогического успеха» стартовала в псковском центре «Вега» 25.03.2024, 18:321 Рейтингомер: задержание вице-мэра, приговор экс-депутату и отставка главы района. ВИДЕО 25.03.2024, 18:273 Электрику и слесарю предлагают работу в ООО «ПсковАгроИнвест» 25.03.2024, 18:241 Полукруглые своды «Монье» восстановили в Гельдтовой бане в Пскове
25.03.2024, 18:213 5 самых громких коррупционных скандалов в Пскове 25.03.2024, 18:150 Более 20 тонн свеклы не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 25.03.2024, 18:030 Мужчина задушил мать в Великих Луках 25.03.2024, 18:000 Псковские курсанты стали участниками мониторинга наркоситуации в регионе
25.03.2024, 17:571 Коллекция музея-усадьбы Римского-Корсакова пополнилась ценными экспонатами 25.03.2024, 17:550 Заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 14 пилотов 25.03.2024, 17:510 Мультимедийный фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове начнут настраивать 1 апреля 25.03.2024, 17:500 Сборная Псковской области по ММА привезла медали с чемпионата и первенства СЗФО
25.03.2024, 17:440 Псковские активисты донорского движения могут поучаствовать во всероссийском конкурсе 25.03.2024, 17:401 Контейнеры для ТКО появились в деревне Змеино Невельского района 25.03.2024, 17:380 Рейтингомер: задержание вице-мэра, приговор экс-депутату и отставка главы района 25.03.2024, 17:340 Островича отправили в колонию за избиение мужчины у подъезда
25.03.2024, 17:300 Температура в апреле ожидается выше климатической нормы - Тала Нещадимова 25.03.2024, 17:200 Касса псковского театра меняет график работы 25.03.2024, 17:181 Опубликовано видео с признанием матери-убийцы, которая выбросила дочь в выгребную яму 25.03.2024, 17:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 марта
25.03.2024, 17:081 Запись аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» завершили в Псковской области 25.03.2024, 17:007 Ресторан «Гельдт» откроют в Пскове 26 марта 25.03.2024, 16:580 «ГорДозор»: Весенние палы травы. ВИДЕО 25.03.2024, 16:570 Ипотека на индивидуальное жилищное строительство поставит новый рекорд
25.03.2024, 16:570 Мы ожидаем теплой последнюю неделю марта - Тала Нещадимова 25.03.2024, 16:491 Наталия Соколова: Детям поступают рассылки с призывами к совершению преступлений 25.03.2024, 16:460 Единый день оказания бесплатной юридической помощи проведет «Единая Россия» в Псковской области 25.03.2024, 16:411 Знаменитый Дом Союзов в Москве вернули государству
25.03.2024, 16:250 Доля безналичных платежей возросла в Псковской области 25.03.2024, 16:192 Водителей просят освободить парковочный карман на Завеличье 26 марта 25.03.2024, 16:180 Рыбак провалился под лед и погиб в Новоржевском округе 25.03.2024, 16:120 Убийство новорожденной девочки в Псковской области помог выявить фельдшер
25.03.2024, 16:111 Церемонию вручения спецпремии «Золотой маски» перенесли 25.03.2024, 15:521 «Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024! ВИДЕО 25.03.2024, 15:440 Псковская область скорбит в соцсетях вместе со всей страной 25.03.2024, 15:401 В марте спрос на ипотеку в Псковской области вырос в два раза
25.03.2024, 15:380 Опыт развития ТОС в Псковской области изучает калининградская делегация 25.03.2024, 15:372 «Постскриптум»: Теракт в Москве, задержание вице-мэра Пскова и почему в регионе низкие зарплаты? ВИДЕО 25.03.2024, 15:230 В Великих Луках продолжается весенняя генеральная уборка 25.03.2024, 15:183 Благие намерения: зачем пилят деревья в Корытовском лесопарке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru