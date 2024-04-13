Общество

Более 100 единиц оружия изъяли у псковичей с начала года

Итоги работы Центра и территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы в первом квартале 2024 года подвели в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В текущем году от граждан и юридических лиц поступило более 3 тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг. Всего на учете в подразделениях ЛРР состоит более 18 тысяч граждан получивших лицензии и разрешения на право владения оружия, которые владеют 34 тысячами единицами оружия.

В ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия росгвардейцы провели свыше 1200 проверок. За нарушения законодательства аннулировали 31 лицензию и разрешение на право владения оружием, изъяли 103 единицы оружия и привлекли к административной ответственности 140 человек.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 49 проверок и выявили 4 правонарушения.

В ходе плановых проверок комнат хранения оружия в частных охранных организаций правонарушений не выявлено.