Комитет по охране объектов культурного наследия подводит итоги работы на Псковщине за 10 лет

Итоги работы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области за 10 лет подвели в Пскове на мероприятии, посвященном 10-летию со дня образования комитета и Международному
дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Об итогах работы комитета рассказал его председатель Вадим Нэдик. Он отметил наиболее значимые достижения.
Это далеко не все, что было сделано за годы работы комитета, отметил председатель.
Напомним, на территории области находятся более четырех тысяч объектов культурного наследия, 18 объектов культурного наследия федерального значения признаны распоряжением правительства Российской Федерации особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 10 из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В рамках мероприятия планируется подвести итоги в сфере охраны памятников истории и архитектуры, наградить лучших специалистов в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия.