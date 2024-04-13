Общество

Комитет по охране объектов культурного наследия подводит итоги работы на Псковщине за 10 лет

Итоги работы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области за 10 лет подвели в Пскове на мероприятии, посвященном 10-летию со дня образования комитета и Международному

дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Об итогах работы комитета рассказал его председатель Вадим Нэдик. Он отметил наиболее значимые достижения.

«В 2020 году были завершены первые с 1953 года ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения - на мосту 1850-1753 гг. в Островском районе. В результате был выполнен огромный объем работ, причем с достаточно серьезной стоимостью. Мост является своеобразной изюминкой города Острова и вообще Псковской области, которую стремятся посетить многие туристы, гости нашей области. В 2020-2023 годах за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы развития культуры и туризма на объекте культурного наследия федерального значения - церкви Козьмы и Дамиана с Примостья - изменена была форма главы, и он приведен был в результате работ к историческому состоянию», - поделился Вадим Нэдик.

Это далеко не все, что было сделано за годы работы комитета, отметил председатель.

Напомним, на территории области находятся более четырех тысяч объектов культурного наследия, 18 объектов культурного наследия федерального значения признаны распоряжением правительства Российской Федерации особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 10 из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия планируется подвести итоги в сфере охраны памятников истории и архитектуры, наградить лучших специалистов в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия.