Общество

«Бумага не разговаривает»: о своих рабочих поездках по Псковской области рассказал Алексей Наумец в эфире ПЛН FM

Выезды планирую в те районы Псковской области, где у людей возникли проблемы, заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Бумага не разговаривает. За сухими строчками полученных обращений не видно той истории, с которой столкнулись наши граждане. Когда ты общаешься, ты погружаешься сам в проблему и на месте ищешь пути решения. Главная задача - это не просто проявить сочувствие, а решить проблему, с которой к тебе пришел человек» , - пояснил сенатор.

Алексей Наумец рассказал, что в течение месяца в фонд «Защитники Отечества», а также к его помощнику обращается много граждан. Все их проблемы стараются решать сразу.

Свои поездки сенатор обычно планирует именно в те районы области, жители которых чаще обращаются за помощью. Однако приходят на встречи не только те, кто записался, но и другие жители муниципалитетов. Больших трудностей нет, чаще всего это бытовые или бюрократические вопросы, добавил сенатор.

Также Алексей Наумец отметил, что на встречах с жителями всегда присутствуют глава района и руководители подразделений.