Общество

Крысы идут

Стоящие в Псковской области погоды оказались благоприятными для массового размножения крыс и мышей. Федеральный прогноз поставил регион в первую десятку субъектов, где грызунам будет вольготнее всего. Сколько их живет сейчас на полях и в овощехранилищах, какие они имеют виды на предстоящий урожай, чем они опасны в жилых домах и как ведется с ними борьба по городским подвалам – подробности из жизни пищащих соседей человека узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Мор и глад

Псковская область вошла в число десяти регионов, где из-за благоприятной погоды могут массово расплодиться грызуны. Такие данные на прошлой неделе распространил федеральный Россельхозцентр. В ведомстве поделились прогнозом:

«В 2024 году при отсутствии экстремальных условий в виде образования ледяной корки, обильного снеготаяния и затопления нор, засухи в летний период следует ожидать сохранения численности вредителя, а в отдельных регионах и нарастания численности мышевидных грызунов».

Среди таких «отдельных регионов» как раз и оказалась Псковская область. Есть еще группа субъектов, где можно ожидать пусть и не массового, как у нас, но серьезного роста численности грызунов.

Перед глазами обывателя возникли мрачные картины нашествия голохвостых зубастиков: крысы свободно бегают по квартирам и разносят опасные инфекции, мыши начисто съедают урожай на полях, из-за чего со столов исчезает не только вегетарианское меню, но и продукты животного происхождения – скотину нечем кормить из-за гибели зерновых в зубах полчищ грызунов. Впереди подзабытая в XXI веке чума, отсутствие продовольствия, мор и глад. Помощи ждать неоткуда, в других местах на карте России происходит то же самое, включая житницы Кубани и Ставрополья.

«Им тоже кушать хочется»

Что же на самом деле? Как следует трактовать слова авторитетного ведомства?

Самое главное – говорить о нашествии грызунов преждевременно.

«Наш регион относится к зоне с низкой численностью грызунов, - говорит Марина Вусатюк, начальник отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Псковской области. - Порог, при котором рекомендуется обрабатывать поля — 100 жилых нор на гектар. У нас такой численности никогда не бывает. У нас 15-20 нор. Максимум на стерне зерновых культур после сбора урожая в прошлом году было 46 нор».

Она поясняет, что популяция грызунов проходит свой цикл с периодами, в которые численность находится то на подъеме, то на спаде, а то и в депрессии, оставаясь стабильной. Отсюда и разбивка регионов на группы в недавнем сообщении федеральных коллег. Она говорит только о том, на каком этапе цикла находятся грызуны на разных территориях.

«Нашествия у нас не было и не предвидится, - настаивает Марина Вусатюк. – Для такого бедствия нужно по 500 жилых нор на гектаре. А для того, чтобы говорить про увеличение численности, достаточно, чтобы число нор выросло с 20 до 25, например. Это тоже рост, но для ощутимого вреда сельскому хозяйству не та численность».

Размножаются грызуны круглый год. На полях – по-научному это называется в открытых стациях – они обитают в теплое время года. Когда урожай собран, зверьки перемещаются в закрытые стации, то есть в хранилища зерна, картофеля и прочих овощей.

Кто именно подгрызает сельхозпродукцию, сказать можно только приблизительно. В прогнозе Россельхознадзора упомянуты обыкновенная полевка, степная пеструшка, полевая мышь, крысы и хомяки. Конечно, для степной пеструшки в Псковской области не та климатическая зона, а хомяки живут разве что в клетках в качестве домашних любимцев. Скорее всего, у нас живут мыши, крысы и полевки. Говорить об этом можно только приблизительно. Раньше видовой состав специалисты по сельскому хозяйству изучали совместно с сотрудниками санэпидстанции. Для этого на полях расставляли ловушки и считали, сколько и кого за сутки удалось поймать. С тех пор, как в 2007 году станция защиты растений превратилась в филиал Россельхозцентра, деньги на это не выделяются. Вероятно, в Псковской области из-за низкой численности грызунов в этом нет необходимости. А мониторинг ситуации на полях ведется каждую весну и каждую осень.

«У нас нет поврежденных посевов зерновых культур, - заключает Марина Вусатюк. – Для сельского хозяйства в нашем регионе грызуны не опасны и не способны нанести отрасли убытки».

На личных приусадебных и садовых участках она рекомендует бороться с грызунами, оставляя ловушки с приманкой у входа в норы. На своей земле она лично сталкивалась с водяными крысами, однако признается, что в битву за урожай с подземными жителями не вступала – взаимодействия с ними хватает на работе, жалко тратить силы ради сохранения пары картофелин: «Пусть живут, им тоже кушать хочется».

Крысы привыкли

Что ж, с обитателями полей понятно. А какая ситуация с теми мышами и крысами, что обитают в жилье человека? Как их много? Что они разносят? Насколько опасны?

Галина Расторгуева, главный специалист отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области, говорит, что по нормам в жилых помещениях грызунов быть не должно вообще. Реальность от нормативного состояния далека. Так, за прошлый год, в ведомство поступило 9 жалоб от жителей многоквартирных домов, правда, только 5 из них подтвердились. В этом году счет пока 1:1 – из двух жалоб подтвердилась одна. Цифры невелики, но это только те случаи, что доходят до санитарного надзора.

За борьбу с крысами отвечают управляющие компании, так как грызуны селятся не в конкретных квартирах, а ютятся в подвалах, то есть используют общедомовое имущество, за содержание которого отвечают управляйки. Заметив в своем доме крысу, обращаться нужно, в первую очередь, туда.

«Большинство управляющих организаций знают о требованиях и пытаются их выполнять, - рассказывает Галина Расторгуева. – С грызунами борются, заключая договоры со специализированными организациями, которые проводят дератизационные мероприятия, оценивают заселенность грызунами, принимают решения о средствах борьбы».

По ее словам, жалобы поступают, в том числе, из тех домов, где по бумагам борьба ведется.

«Бывает, что договор со специалистами есть. Гражданам отвечают, что ежемесячно проводят обработку: "Мы со своей стороны все делаем". А крысы, может быть, уже привыкли к препарату. Как одно наименование начали использовать, так с ним и работают. Такое положение дел может говорить, что управляющая компания не контролирует исполнение договора. Специализированная организация провела работу, должен быть акт приемки. Иногда мы видим формальный подход: раз обработку проводят, значит, все сделали».

Если крысы одолевают, и дело доходит до обращения в Роспотребнадзор, ведомство выдает управляющей компании «Предостережение о недопустимости обязательных требований». С бюрократического сигнал можно перевести как: «Эй, у вас там, возможно, грызуны, присмотритесь внимательнее». УК обязана провести повторную оценку заселенности, усилить меры борьбы и отчитаться о проделанной работе.

Правила не делят грызунов из жилого фонда на виды, а жестко предписывают – ни одной особи на квадратный метр. Связано это с тем, что крысы, как и века назад, переносят опасные заболевания. Среди них чума, туляремия, лептоспироз, псевдотуберкулез, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, брюшной тиф.

За последнее время в Псковской области случаев заражения заболеваниями от крыс не выявлено. Возможно, благодаря неусыпному контролю над их численностью как в полях, так и по подвалам. Нашествие грызунов нам в ближайшее время не грозит, но бдительность ослаблять точно не стоит.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky