Общество

Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России

Церемония возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе прошла в Псковском районе сегодня, 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цветы возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и временно исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковник Юрий Голубович.

В торжественном митинге и возложении приняли участие депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, военнослужащие, представители общественных и молодежных организаций, а также руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

После возложения цветов перед участниками церемонии выступил военный оркестр.

Напомним, 18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.